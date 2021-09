Francia, meteorite illumina il cielo. VIDEO

Il bagliore verde

Un intenso bagliore verde è stato catturato da alcune webcam come quelle dell’ufficio del turismo La Roche di Damgan, che ha poi caricato il video sui propri canali social. Le immagini sembrano ritrarre una notte come tante altre sulla diga di Arzal, fino a che la meteora non si prende la scena per poi scomparire nel buio. Secondo l’Osservatorio di Parigi, l’ultimo evento simile a questo risale al 28 maggio scorso ed è terminato con una completa disintegrazione del frammento di corpo celeste.