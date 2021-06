Clima, Coldiretti: 2021 all'ottavo posto tra anni più caldi di sempre

Il 2021 è, per ora, all'ottavo posto tra gli anni più caldi mai registrati sul Pianeta. A rivelarlo è la Coldiretti, sulla base dei numeri relativi al periodo gennaio-maggio contenuti nella banca dati dell'agenzia statunitense Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration). Nei primi cinque mesi la temperatura sulla superficie della terra e degli oceani è stata maggiore di 0,77 gradi rispetto alla media del Ventesimo secolo ( CALDO RECORD SULL'ITALIA - LE PREVISIONI METEO ).

La situazione in Europa e Italia

In Europa, nello stesso periodo, la colonnina di mercurio è salita di oltre 1,04 gradi rispetto alla media storica. E non va meglio anche in Italia, alle prese in questi giorni con un'eccezionale andata di caldo, la cui temperatura nel periodo incriminato è stata più alta di 0,21 gradi. Lo spiega sempre la Coldiretti, che ha analizzato i dati Isac Cnr di gennaio-maggio (CALDO, IL PIANO DEL MINISTERO).