Meteo, arriva ondata di caldo: al Sud temperature oltre i 40 gradi

Nuova settimana all'insegna dell'anticiclone africano, con un clima rovente per l'Italia, soprattutto al Centro e al Sud, dove verranno raggiunti anche i 45°C. I rilievi alpini saranno soggetti a instabilità, con temporali pomeridiani soprattutto sull'alto Piemonte e la Valle d'Aosta e in particolare sulle aree di confine

Da Nord a Sud arrivano le temperature estive

Da oggi, lunedì 21 giugno, fino almeno a giovedì 24, sul Sud e su gran parte del Centro splenderà il sole. In alcune aree del Mezzogiorno, in particolare, si registreranno temperature incandescenti con picchi fino a 45°C in Sicilia. Anche molti settori di pianura del Nord riusciranno comunque a godere di un discreto e caldo soleggiamento, mentre i rilievi alpini saranno soggetti a instabilità, con temporali pomeridiani che localmente assumeranno carattere di forte intensità. Tuttavia i fenomeni dovrebbero concentrarsi essenzialmente sui comparti alpini più occidentali, come l'alto Piemonte e la Valle d'Aosta e in particolare sulle aree di confine.