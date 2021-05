Nasa: ecco il nuovo sistema per monitorare il clima

La Nasa ha annunciato un nuovo programma per studiare gli impatti dei cambiamenti climatici. Il progetto si chiama Earth System Observatory e prevede una nuova architettura di avanzati sistemi di osservazione della Terra. L’obiettivo? Assicurare una comprensione senza precedenti delle interazioni tra l'atmosfera, il suolo, l'oceano e i processi di fusione del ghiaccio.

Il progetto

L’agenzia spaziale americana spiega che verranno esaminate informazioni legate a elementi come gli aerosol, le nubi, i fenomeni di convezione, le precipitazioni, la biologia e la geologia delle superfici. "Negli ultimi tre decenni – dice Bill Nelson, amministratore delegato Nasa - gran parte di ciò che abbiamo imparato sui cambiamenti climatici si basa sulle osservazioni e sulla ricerca dei satelliti della nostra agenzia. L'Earth System Observatory fornirà una comprensione senza precedenti del sistema climatico del pianeta".

I costi

Per il sistema si stimano costi per ogni missione che variano da 300 a 800 milioni di dollari. Il programma sarà presumibilmente incluso nella proposta di bilancio per l'anno fiscale 2022, che si attende per il 28 maggio, in cui si prevede un aumento di 250 milioni di dollari in più rispetto ai due miliardi stanziati per l'anno fiscale 2021. Somme che hanno già suscitato una serie di contrarietà in alcuni membri del Congresso, specialmente vista la dichiarazione dell'agenzia spaziale, che ha manifestato l'intenzione di ritardare di un paio d'anni la competizione per le missioni scientifiche di New Frontiers.

Il progetto Usa-India

Nel frattempo la NASA ha annunciato NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), il cui lancio è previsto per il prossimo anno. Si tratta, spiegano i vertici dell'agenzia, di un progetto congiunto con l'agenzia spaziale indiana ISRO, che prevede il posizionamento di due sistemi radar, antesignani dell'Earth System Observatory, in grado di monitorare le alterazioni e i dati relativi alla superficie terrestre.