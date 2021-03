Deforestazione, distruzione foreste tropicali in aumento nel 2020

Secondo Global Forest Watch l'area di foresta distrutta è aumentata del 12% rispetto al 2019. 4,2 i milioni di ettari di questo ecosistema essenziale per il pianeta scomparsi, andati in fumo o abbattuti dagli esseri umani

L'area di foresta tropicale vergine distrutta nel 2020 equivale alle dimensioni dei Paesi Bassi, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente nonostante la crisi economica globale. Sono stati 4,2 i milioni di ettari di questo ecosistema essenziale per il pianeta scomparsi, andati in fumo o abbattuti dagli esseri umani, secondo i dati di Global Forest Watch basati su rilevazioni satellitari. Il Paese più colpito è il Brasile, con un’area in fumo tre volte più grande di quella della Repubblica Democratica del Congo, seconda in graduatoria. In totale, i tropici hanno perso 12,2 milioni di ettari di copertura forestale nel 2020. Le perdite, spiega ancora il rapporto, sono state particolarmente gravi nelle foreste primarie tropicali umide, come l'Amazzonia, il Congo e il sud-est asiatico.