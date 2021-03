L'inquinamento del Nord Italia nell'immagine scattata dallo spazio

La qualità dell'aria sopra i cieli europei in questi giorni è decisamente peggiorata, complice l'arrivo della sabbia dal Sahara e le anomale condizioni di alta pressione atmosferica. Lo si può vedere bene nell'immagine, scattata ieri primo marzo dal satellite europeo Sentinel-5P del programma Copernicus sul Nord Italia, dove una nube inquinante ad alta concentrazione di biossido di azoto ricopre completamente la Lombardia e il Veneto, e in parte Bologna e Torino.

Immagine del giorno per l'Agenzia spaziale europea

La foto è stata scelta come immagine del giorno dall'Agenzia spaziale europea (Esa). Proprio nel giorno in cui sono stati raccolti i dati usati per realizzare l'immagine, sono state adottate delle misure per migliorare la qualità dell'aria dal Progetto Bacino Padano, quali restrizioni dell'uso dei veicoli altamente inquinanti, limiti al riscaldamento domestico, il bando della distribuzione di composti a base di azoto e la combustione di materiale organico a scopo agricolo.