AWorld e ActNow lanciano campagna per uno stile di vita sostenibile

L'iniziativa avviata nel 5° dell’anniversario degli Accordi di Parigi e in occasione del Climate Ambition Summit 2020

AWorld, l’app italiana che guida e incentiva le persone a vivere sostenibilmente, selezionata dalle Nazioni Unite come app ufficiale a supporto della campagna mondiale contro il climate change ActNow, nel giorno del 5° anniversario del “Paris Climate Change Agreement” invita ad agire sostenibilmente attraverso una nuova campagna di sensibilizzazione e orientamento a uno stile di vita di minore impatto ambientale.

I cosiddetti “Accordi di Parigi” con i quali le nazioni hanno deciso di contrastare il cambiamento climatico con politiche e azioni di investimento verso un futuro a basso tenore di carbonio e climaticamente sostenibile, hanno l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C. I risultati concreti sono tuttavia ancora lontani ma possono essere raggiunti anche attraverso azioni individuali che contribuiscano alla trasformazione dello stile di vita e delle abitudini collettive.

“È questo l’obiettivo che a livello globale AWorld e ActNow si impegnano a stimolare negli individui e nelle collettività con una campagna esortativa destinata anche ad attirare l’attenzione pubblica” – afferma Marco Armellino, presidente di AWorld – “Dimostrando l’impegno concreto a definire stili di vita più virtuosi e sostenibili, individui e collettività potranno chiedere ai governi con maggiore forza e coerenza di tener fede agli accordi di Parigi”.

“La campagna è stata pensata per raggiungere un pubblico vasto e globale, per questo si muoverà su Instagram dagli account ufficiali delle Nazioni Unite e di Actnow oltre che sulla nostra app – aggiunge Alessandro Armillotta, CEO di AWorld - e promuoverà un messaggio positivo attraverso l’uso dell’hashtag #colorthefuture e di un filtro che permette a chi lo usa, di colorare in un soffio il grigio scenario circostante”.

La campagna sarà annunciata durante il Climate Ambition Summit 2020 organizzato con la collaborazione del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, del primo ministro britannico Boris Johnson, del presidente francese Emmanuel Macron, del presidente cileno Sebastián Piñera e del primo ministro italiano Giuseppe Conte, con l’ausilio di un video che vede la partecipazione attiva di alcuni influencer italiani e internazionali, ambassador ONU, che inviteranno i propri followers sia a utilizzare il filtro per diffondere la call to action, sia a compiere sistematicamente azioni sostenibili concrete.

Qui il video presentato al Climate Ambition Summit https://vimeo.com/488258249

Qui il filtro #colorthefuture https://www.instagram.com/ar/321800422491364/

L’app Aworld, disponibile per iOS e Android, è scaricabile qui: https://actnow.aworld.org/