Educazione all'oceano: a Roma la presentazione del toolkit Unesco

A Roma il lancio della pubblicazione italiana del kit pratico “Educazione all’Oceano per tutti”, disponibile sul sito dell’UNESCO. Alla giornata partecipano diversi attori impegnati nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile con l'obiettivo di definire azioni concrete e immediate per la tutela degli oceani

Il 22 settembre alle ore 11 a Roma, presso il Salone delle Fontane, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il Direttore dell’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa Ana Luiza M. Thompson-Flores e il Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO Franco Bernabè inaugureranno una giornata di lavori per lanciare la pubblicazione italiana del kit pratico “Educazione all’Oceano per tutti”. Il volume, disponibile gratuitamente online attraverso il sito dell’UNESCO, si rivolge a insegnanti ed educatori per proporre delle attività che coinvolgano gli studenti di tutte le età nella scoperta dell’oceano, della sua importanza per la vita sul nostro pianeta, ma anche dei problemi che minacciano la sua salute.

L'evento di presentazione

L’apertura ufficiale dei lavori sarà seguita da una tavola rotonda nella quale esponenti dei ministeri dell’ambiente e dell’istruzione, insieme a insegnanti e rappresentanti di organizzazioni non-governative e aree marine protette, si confronteranno sulle modalità di applicazione degli strumenti proposti dal volume sia nelle scuole che in contesti non formali. Obiettivo della giornata è coinvolgere diversi attori impegnati nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile per definire azioni concrete da realizzare nell’immediato e nei prossimi anni. Si parlerà di importanti eventi e programmi internazionali che partiranno nel 2021, quali l’inizio del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile, l’organizzazione della Youth UNFCCC COP26 a Milano e il G20 per la prima volta a guida italiana che darà grande importanza ai temi ambientali e della tutela dell’oceano.

L'importanza dell'oceano

L'oceano è fonte di cibo, energia, materie prime, minerali e, sempre più frequentemente, di farmaci innovativi. Non solo: regola il clima terrestre e ospita la più grande diversità di esseri viventi ed ecosistemi, fornendo, allo stesso tempo, servizi economici, sociali ed estetici all’intera umanità. Conoscere e comprendere l'influenza dell'oceano su di noi e la nostra influenza sull'oceano diventa, quindi, fondamentale per vivere e agire in modo sostenibile: questa è l'essenza dell'Ocean Literacy, ovvero “Educazione all’Oceano”.