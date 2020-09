Tasmania, 70 balene spiaggiate. Corsa contro il tempo per aiutarle

Gli animali sono rimasti bloccati a Macquarie Harbour, sulla costa occidentale dell'isola: sembra si siano incagliati su un banco di sabbia. Volontari ed esperti si stanno mobilitando per cercare di aiutare i mammiferi a tornare in mare e salvarsi

Circa 70 balene sono rimaste bloccate in una baia della Tasmania, isola al largo dell'Australia. Molte persone, tra volontari ed esperti, si stanno mobilitando per cercare di aiutarle a tornare in mare e salvarsi. Le balene si trovano a Macquarie Harbour, sulla costa occidentale dell'isola, una zona scarsamente popolata e aspra. Sembra che i mammiferi si siano incagliati su un banco di sabbia