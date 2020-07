Ruanda, le spettacolari immagini dei gorilla di montagna. FOTO

1/15

Tra le specie a rischio estinzione ci sono i gorilla di montagna. In queste foto Giovanni Zaccagnini ha immortalato gli esemplari che vivono nel Virunga Park, in Ruanda, uno dei due luoghi in cui questi animali stanno combattendo per la propria sopravvivenza

Due gorilla in posa per un selfie con un ranger in Congo: la foto è virale