Clima, il mese di aprile 2020 è stato il più caldo mai registrato

Il mese di aprile appena concluso è stato il più caldo mai registrato al mondo, alla pari del 2016 quando si toccò un record storico. In Europa le temperature sono state molto al di sopra della media in diversi Paesi occidentali

Sempre più caldo: il mese di aprile del 2020 eguaglia il record raggiunto nel 2016 e si conferma il più caldo mai registrato sul nostro pianeta. A dirlo è il Copernicus Climate Change Service (programma di osservazione della Terra dell’Unione europea) che pubblica regolarmente lo stato del clima con puntuali osservazioni delle temperature globali, della copertura del ghiaccio e delle variabili idrologiche.

I dati di aprile

Secondo le elaborazioni di Copernicus, "le temperature sono state particolarmente al di sopra della media nell'Eurasia centrale e settentrionale, e in alcune zone della Groenlandia e dell'Antartide. In Europa i valori termici sono stati molto al di sopra della media in diversi Paesi occidentali.