Usa, violento tornado a Nashville in Tennessee. Almeno 8 morti. VIDEO

Ci sarebbero almeno otto vittime accertate, secondo i media americani, a causa del passaggio di un potente tornado a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Per il National Weather Service, il tornado ha attraversato la capitale alla velocità di oltre 70 chilometri orari spostandosi in direzione est. La polizia sta lavorando alla ricerca dei dispersi e al soccorso dei feriti. Testimoni parlano di un altro tornado altrettanto dannoso a Germantown, un quartiere centrale nel Maryland. La capitale del Tennessee è rimasta per diverse ore al buio: un vasto blackout ha lasciato migliaia di famiglie senza corrente elettrica. Il National Weather Service ha diramato allerte tornado in tutto il Tennessee settentrionale.

Rischio crolli

Almeno 40 gli edifici e le strutture collassati. L'Autorità aeroportuale ha attivato il Centro operativo di emergenza e al pubblico è stato consigliato di stare lontano dall'aeroporto John C. Tune di West Nashville, fino a nuovo ordine, per scongiurare il rischio di crolli. In queste immagini tratte da Storyful la videocamera cattura i lampi nel momento in cui, intorno a mezzanotte (ora locale), colpiscono l'area di Nashville. Parecchi edifici sono rimasti danneggiati e in strada ci sono cumuli di macerie (LA FOTOGALLERY). Il dipartimento dei vigili del fuoco della città ha dovuto rispondere a tantissime chiamate che denunciavano crolli e danneggiamenti vari. Intanto è stato aperto un rifugio per gli sfollati presso la Victory Baptist Church a Mount Juliet, un sobborgo a poco più di 30 chilometri da Nashville.