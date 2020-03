India, incontro ravvicinato con un branco di elefanti. VIDEO

Nello stato indiano di Uttarakhand, il 20 febbraio scorso, nel Jim Corbett National Park, un naturalista si è imbattuto in un branco di elefanti che attraversava la strada, proprio quando l’uomo stava passando in macchina con sua moglie per andare al mercato.

Il branco con il cucciolo

Come si vede in questo video di Sunando Sen, diffuso da Storyful, mentre Sen sta percorrendo un lungo viale che attraversa la foresta, all’improvviso un elefante e il suo cucciolo attraversano la strada costringendolo a fare retromarcia per evitarli. Subito dopo un altro elefante attraversa il viale e poi un altro ancora.

Meglio lasciarli passare

"Abbiamo visto gli elefanti che stavano per attraversare la strada – ha spiegato Sen - e sapevamo che non sarebbero stati felici di trovare il passaggio bloccato dalle auto, soprattutto perché avevano con sé un cucciolo. Così abbiamo fatto subito retromarcia per lascarli passare".

Incontri di ogni tipo

Sen ha raccontato che la sua passione per la natura selvaggia lo ha portato a vivere in questa regione: "Io e mia moglie, entrambi amanti della natura, abbiamo lasciato Delhi pochi anni fa per venire a vivere vicino al Corbett National Park e ci capitano spesso incontri di ogni tipo".