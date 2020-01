Un trasferimento di oltre duemila e cinquecento chilometri per garantire una vecchiaia migliore all'elefante Mara. L'elefante asiatico si sta preparando per i test medici che dovrà sottoporsi durante la quarantena in Argentina prima del suo trasferimento al Santuario dell'elefante in Brasile. Il santuario nello stato del Mato Grosso in Brasile è più adatto alle sue esigenze rispetto al suo attuale piccolo recinto nel vecchio zoo di Buenos Aires, che è stato convertito in un ecoparco nel 2016, dove è circondata da alti edifici e rumori del traffico.

Mara si troverà in uno spazio più adatto alle sue esigenze

Mara nacque in cattività in India, prima del 1970, e fu commercializzato e tenuto in cattività in Germania. In seguito ha fatto parte di un circo in Uruguay, poi due circhi in Argentina. Dopo che l'ultimo circo è fallito, è stata detenuta come deposito giudiziario nello zoo di Buenos Aires nel 1995. Porta ancora le cicatrici del suo maltrattamento nei circhi. Il santuario di oltre 1.000 ettari è coperto da pascoli e ruscelli per elefanti che sono stati salvati da cattività o situazioni ad alto rischio. Gli elefanti possono interagire con altri membri della loro specie, imparando a essere elefanti. Mara sarà addestrata per essere preparata per il contenitore di metallo in cui si troverà per il viaggio di 2.500 chilometri (1.553 miglia) in autostrada in Brasile, che durerà tre o quattro giorni. Il container è stato installato nel suo spazio di vita a Buenos Aires in modo che lei possa abituarsi ed entrare e uscire da esso. Ci sarà una grande imbracatura di sostegno nel contenitore in modo che Mara possa riposare durante il viaggio.