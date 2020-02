Hanno un nome che evoca storie medioevali di draghi e cavalieri. In realtà i Dragoni di mare sono piccole creature che sfoggiano colori e forme singolari e che sono simili ai Cavallucci marini. I Dragoni vivono in acque poco profonde e si possono ttrovare nei mari australianai e in Tasmania.

Il Leafy Seadragon presenta lunghe protrusioni a forma di foglia. A seconda degli individui, dell’habitat, del tipo di alimentazione e del livello di stress, può presentare una livrea con colorazione che va dal giallo, al verde e al bruno. Nuota sfruttando la spinta delle pinne pettorali, situate in prossimità del collo, e di quella dorsale sulla coda. Si muove in posizione orizzontale e non possiede una coda prensile. Due aspetti che lo differenziano notevolmente dai cavallucci marini.