L'unione fa la forza. Soprattutto quella tra madre e figlia, anche se in questo caso si parla di cani. Harper, una cucciola più che determinata, cerca l'aiuto della mamma Willow per compiere un'importante missione: tenere pulito il parco della riserva di Yokine, a Perth. Durante la loro passeggiata quotidiana al parco, Harper cerca di spostare un grande ramo che intralcia il percorso, ma l'impresa si rivela molto complicata. Infatti, come si vede nel video postato su instagram il 30 gennaio, Harper non riesce a superare un palo che blocca il passaggio. Allora Willow, la mamma, le corre in aiuto e insieme riescono a far passare il ramo e toglierlo dal percorso. "Sono molto orgogliose quando tengono pulito il nostro parco" ha commentato la padrona, Tanya Richards.