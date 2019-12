Alla Conferenza mondiale sul clima (Cop25) di Madrid, l'artista inglese Michael Pinsky ha installato Pollution Pods (FOTO), l'opera che ricrea in pochi metri i microclimi di Londra, Pechino, Nuova Delhi e San Paolo, tra le città più inquinate della Terra. Ad entrare nelle cinque strutture a forma di cupola, collegate tra loro da un corridoio, sono state Teresa Ribera, ministro della Transizione ecologica della Spagna, e Maria Neira, direttore del Dipartimento di sanità pubblica e ambiente dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Come mostra il filmato, è eloquente l'espressione della politica spagnola appena fa ingresso nell'area dedicata a Nuova Delhi, capitale dell'India.

Lo stupore di Ribera

"È impressionante capire cosa vuol dire vivere con questo smog nel tuo corpo, sentire come dà fastidio alla tua salute e a quella di chi ami. E pensare che molte persone non possono nemmeno scappare dalle città in cui vivono", ha detto Teresa Ribera una volta fuori dall'installazione. Oltre alle città più inquinate, l'opera di Pinsky ricrea anche le condizioni atmosferiche della località di Tautra, in Norvegia, tra le zone meno contaminate al mondo.

Il grafico interattivo

Da un'installazione reale, a un grafico interattivo online. In occasione del vertice Onu sul clima, il sito del New York Times ha dato la possibilità agli utenti di confrontare i livelli d'inquinamento della propria città con quelli di Nuova Delhi. E non è tutto: la pagina si popola di tante particelle quante quelle registrate (in microgrammi/metro cubo) nella giornata più inquinata dell'anno nella località scelta.