Un leone marino è finito tra le fauci di una balena e l'incredibile scena è stata immortalata in uno scatto dal fotografo di animali Chase Dekker. L'immagine è poi stata pubblicata su Facebook dall'autore stesso, che ha definito la foto "unica nella vita". "Ho visto molto sulle balene, ma non ho mai assistito a quello che è accaduto ieri", ha scritto nel post.

Il leone marino è finito troppo vicino alla megattera

Dekker, biologo marino 27enne, ha scattato l’immagine il 22 luglio mentre era a bordo di una nave durante una spedizione di osservazione delle balene nel Pacifico, al largo della baia di Monterey, in California. Nei momenti che precedono lo scatto il fotografo ha raccontato che c'era in superfice un gruppo di leoni marini intorno a una esca di acciughe. Quando le balene hanno iniziato a nuotare verso l'alto per nutrirsi, i pinnipedi sono fuggiti tranne uno che è rimasto incastrato tra le fauci di una megattera.

"Sicuro al 100% che sia riuscito a salvarsi"

Il biologo, poi, spiegando che probabilmente l'incidente è stato "angosciante" sia per il leone marino che per la balena che si nutre solo di plancton e piccoli pesci, ha rassicurato sul fatto che l'animale potrebbe essersi salvato. "Anche se non sono riuscito a vedere quando, sono sicuro al 100% che il leone marino sia fuggito mentre la balena teneva la bocca spalancata e affondava di nuovo nel mare", ha scritto il fotografo. Poi ha concluso con una battuta: "Il leone marino ha vissuto la vera esperienza di Giona", il profeta inghiottito da una balena e vomitato sulla spiaggia, raccontato nell’Antico Testamento.