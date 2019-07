Sette cuccioli di koala sono nati all’Australian Reptile Park di Somersby, nello Stato del New South Wales (Australia). I piccoli, nel video diffuso dal parco, e ripreso da Storyful, iniziano ad esplorare il mondo rimanendo al sicuro nel marsupio delle loro mamme, tirando fuori solamente la testa.

Una specie in pericolo

I piccoli sono nati a luglio, segnando un inizio di successo per la nuova stagione riproduttiva nello zoo. I responsabili del parco li hanno soprannominati "Lucky Seven" ("I Fortunati Sette”), dopo che i loro guardiani hanno confermato la nascita e la buona salute dei nuovi arrivati. “I Fortunati Sette portano speranza per l’iconica specie australiana il cui numero è in continuo declino”, si legge in un comunicato stampa. “Noi stiamo facendo il possibile per assicurare un futuro a quello che è decisamente il mammifero australiano più caratteristico e, dopo la conferma della nascita dei sette cuccioli, ci sentiamo fortunati!”, scrivono dal parco.