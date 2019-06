Dolomiti, turismo in crescita del 10% da quando sono Patrimonio Unesco

Le Dolomiti hanno fatto registrare un aumento del turismo del 10% da quando, nel 2009, sono state dichiarate Patrimonio Unesco. Il dato è stato reso noto alla Camera dei Deputati a Roma, nell’ambito della presentazione delle celebrazioni per il decennale delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità, che andranno in scena dal prossimo 26 giugno a Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno.

Turismo in crescita

La catena dolomitica comprende in totale nove sistemi montuosi delle Alpi Orientali. Coprono complessivamente un’area di 142mila ettari distribuiti fra le cinque province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine e le tre Regioni di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. "Tutti gli operatori turistici che abbiamo sentito - ha spiegato Marcella Morandini, direttore della Fondazione Dolomiti Unesco - ci hanno detto che la presenza turistiche dopo il 2009 sono aumentate almeno del 10%”. E la ragione andrebbe ricercata proprio nell’iscrizione a Patrimonio dell’Umanità, “che ha fatto conoscere la bellezza dei nostri monti in tutto il mondo. Ma in alcune località l'incremento è arrivato al 90%".

Le celebrazioni per il decennale

Dal prossimo 26 giugno a Cortina inizieranno le celebrazioni per il decennale delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Sono diversi gli appuntamenti già in programma per la giornata: dai concerti, a gare sportive, passando per le degustazioni di prodotti tipici. I festeggiamenti proseguiranno oltre i 26 giugno per tutto il corso dell’estate, per un totale di 140 eventi organizzati da associazioni del territorio.

Il segreto delle Dolomiti

A 10 anni dall’iscrizione delle Dolomiti nella lista Unesco, "è sempre più evidente – ha detto la sottosegretaria all'Ambiente Vannia Gava della Lega - l'impegno ed il lavoro che hanno portato questo territorio ad una rinnovata sinergia di squadra tra le amministrazioni locali, le associazioni e i cittadini". Le Dolomiti, ha sottolineato Gava, sono un esempio virtuoso di gestione del patrimonio naturale. Per Graziano Pizzimenti, Presidente della Fondazione Dolomiti Unesco e assessore regionale al Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, il segreto per raggiungere una gestione piena e condivisa di questo patrimonio comune è stato "mettere in luce le differenze ed evidenziare anche ciò che unisce".