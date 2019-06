È il mare del comune di Pollica, nel cuore del Cilento, il più bello di questo 2019. A dirlo è la guida di Legambiente e Touring Club Italia, che quest’anno ha assegnato il riconoscimento delle 'cinque vele' a sette località turistiche bagnate dal Tirreno. Per quanto riguarda le Regioni, la Sardegna è davanti a tutti. Da quest’anno, inoltre, vengono assegnati riconoscimenti anche alle località all’avanguardia nella lotta all’inquinamento da plastica.

I criteri di valutazione

Legambiente ha individuato nel complesso 97 comprensori turistici sulla base delle caratteristiche ambientali e della qualità dei servizi. Il giudizio attribuito a ciascuno andava da un minimo di una vela ad un massimo di cinque. I parametri sono stati divisi in due principali categorie: qualità ambientale e qualità dei servizi ricettivi. L’obiettivo della guida era quello di valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico culturale e le economie produttive dei territori. "Ne risulta - ha affermato Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano - non una classifica, ma una mappatura geografica che fotografa le straordinarie ricchezze dei nostri mari e dei nostri laghi e segnala le buone pratiche ambientali, amministrative, turistiche che contribuiscono a conservarle e a farle conoscere".

Le località a 5 vele

In testa alla classifica delle cinque vele si è posizionato il comune di Pollica in provincia di Salerno, seguito da Castiglione della Pescaia a Grosseto e Posada, in provincia di Nuoro. L’incontro per la presentazione della guida di Legambiente e Touring Club Italia, inoltre, è stata l’occasione per aprire il bando alle candidature di quest’anno al Premio Angelo Vassallo, promosso da Anci e Legambiente – insieme a Libera, Slowfood e Federparchi e al Comune di Pollica. La finalità è premiare ogni anno la realtà amministrativa che meglio ha saputo cogliere l’eredità morale e politica del sindaco ucciso nel settembre del 2010. Per quanto riguarda, invece, le Regioni, la Sardegna è stata la più premiata con 5 comprensori a cinque vele: dalle terre della Baronia di Posada all’area, più a Nord, che comprende la Gallura costiera; più a sud le cinque vele sventolano invece sul litorale di Baunei e su quello di Chia, la famosa spiaggia del comune di Domus De Maria. Cinque vele anche sulla costa nord occidentale, lungo il litorale della Planargia che comprende il comune di Bosa.

Comuni "plastic free"

Da quest’anno, poi, è entrato nella guida “Il mare più bello 2019” un nuovo simbolo: quello dei comuni “plastic free”. Questo riconoscimento va a quelle località che hanno adottato misure per ridurre l’utilizzo della plastica monouso sul proprio territorio. Sono 32 quelle presenti in questa edizione: San Vito Chietino (Ch), Maratea (Pz), Castellabate (Sa), Pollica (Sa), Capri (Na), Ischia (Na), Sperlonga (Lt), Riomaggiore (Sp), Vernazza (Sp), Bordighera (Im), Otranto (Le), Isole Tremiti (Fg), Carloforte (Sud Sardegna), Domus De Maria (Sud Sardegna), Realmonte (Ag), Capo d’Orlando (Me), Taormina (Me), Favignana (Tp), Noto (Sr), Malfa (Me), Santa Marina Salina (Me), Lampedusa e Linosa (Ag), San Vito lo Capo (Tp), Pantelleria (Tp), Campo nell’Elba(Li), Capoliveri(Li), Marciana Marina (Li), Porto Azzurro (Li), Castiglione della Pescaia (Gr), Follonica(Gr), Scarlino (Gr), Chioggia (Ve).

I laghi più belli del 2019

La guida dedica anche una sezione al turismo nelle località lacustri. In questo caso a dominare è il Trentino-Alto Adige, che ha il più alto numero di comprensori nei primi posti della classifica: tre laghi dei sette a cinque vele. Si tratta del lago di Molveno, quello di Fiè e quello di Monticolo. Cinque vele anche per il lago dell’Accesa, in Toscana, quello di Avigliana Grande, in Piemonte, il lago del Mis in Veneto e la riva Occidentale del Lago di Garda.