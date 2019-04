Un inno al Pianeta Terra e alle sue meraviglie, alla natura e a chi la popola. È “Earth”, la nuova canzone del rapper Lil Dicky, realizzata insieme a numerosi artisti. Ci sono Justin Bieber, Ariana Grande e Leonardo DiCaprio. Ma anche Snoop Dogg, Adam Levine e Miley Cyrus. Nel video animato rilasciato in contemporanea alla canzone si trasformano tutti in animali o piante, per celebrare il pianeta e chiedere la salvaguardia dell’ambiente.

I profitti destinati a onlus

“We love the Earth” è il ritornello della canzone, nata per sensibilizzare gli ascoltatori sulle tematiche ambientali e sulla sostenibilità. Nel video pubblicato il 19 aprile su YouTube (che ha subito raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni) ogni star si trasforma in un esemplare animato: così Ed Sheeran è un koala, Ariana Grande una zebra e Sia un canguro. Guest star è l’attore e attivista per l’ambiente Leonardo DiCaprio che diventa sé stesso in versione animata nella celebre scena del film Titanic. La sua fondazione ha collaborato con il progetto e una parte dei profitti andrà a organizzazioni no profit che combattono i cambiamenti climatici.