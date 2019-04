Design Week 2019, "Waves" l'installazione sul mondo che cambia

La parola chiave è sostenibilità, unica via per garantire il futuro del pianeta ed è proprio dalla sostenibilità che parte l'idea di OneWorks, società globale di architettura e ingegneria, per lanciare, all'interno del salone del mobile di Milano 2019, un ciclo di iniziative dal titolo "(f)Acts on Climate Change", che con l'installazione Waves, realizzata da Francesca Benedetto, Design Critic alla Harvard Graduate School of Design e fondatrice dello studio YellowOffice, in collaborazione con Violaine Buet, design di alghe marine e membro del "Department of seaweed", una piattaforma transdisciplinare e internazionale per la ricerca delle alghe come risorsa sostenibile, darà il via a un percorso che ha un obiettivo ambizioso: dimostrare che cambiare rotta e sviluppare progetti di vita più sostenibile è possibile e l’obiettivo dell’iniziativa è quello di pensare il futuro al presente, perché il tempo per preservare le risorse del pianeta è già scaduto.

Le arti visive al servizio dell'ambiente

Fatti e azioni sui cambiamenti climatici, partendo dalla conoscenza e dalla sensibilizzazione, attraverso un percorso multimediale, che unisce le arti visive all'utilizzo della forma evocativa dell'acqua, rappresentata nel moto perpetuo delle onde e realizzata interamente con alghe raccolte da una delle due designer creatrici dell’opera e sostenitrici della battaglia contro i cambiamenti climatici. Il ciclo di iniziative lanciato da OneWorks nella sua casa madre, che diventa e si trasforma in azienda-museo per l'occasione, si concluderà nel 2020 con l'ambizione di aver messo un tassello importante nell'indirizzare il futuro, verso l'importanza e la necessità di un nuovo modo di progettare e vivere, sostenibile per il pianeta.