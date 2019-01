Delfini scortano due balene grigie nella migrazione verso sud. VIDEO

Un gruppo di delfini ha scortato due balene grigie, madre e figlio, nella migrazione dall'Alaska al Messico. Lo hanno rivelato le riprese del drone del Monterey Bay Whale Watch, riprese da Storyful. I cetacei sono stati filmati nella baia di Monterey, in California.

Compagnia per le balene

I delfini di Risso sono arrivati nella baia perché attratti dai calamari. Poi si sono uniti al viaggio delle due balene grigie mentre attraversavano la costa californiana. Le stesse riprese sono rare perché hanno ripreso una balena grigia appena nata, che seguiva sua madre nella migrazione verso Sud.

In viaggio verso il Messico

Nancy Black, che opera nel Monterey Bay Whale Watch, ha spiegato a Storyful che le balene vanno verso Sud proprio per dare alla luce e allevare in tranquillità i propri piccoli. "Tutte le balene al momento stanno viaggiando verso il Messico, un posto caldo e sicuro per dare alla luce e nutrire i proprio piccoli per molti mesi, prima di tornare a Nord, in Alaska".