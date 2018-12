Terna dice addio alla plastica monouso in ufficio

Terna ha avviato il suo progetto interno per l'eliminazione della plastica monouso dagli uffici. L'azienda, impegnata nella gestione della rete elettrica nazionale, mira a diventare una realtà "plastic free". Per farlo ha deciso di sostituire le 125.000 bottiglie d'acqua e i 125.000 bicchieri di plastica con erogatori d'acqua e 700 bottiglie termiche in acciaio, personalizzate per ogni dipendente.

Il progetto Terna "plastic free"

In mensa, nel bar e nei distributori automatici della seder romana di Via Galbani, non ci saranno più bottigliette d'acqua e bicchieri di plastica. Gli erogatori di acqua naturale e minerale, calda e fredda, prenderanno il loro posto. Eliminando i rifiuti in plastica, ci sarà un risparmio di 4 tonnellate di rifiuti all'anno, pari a circa 13.500 kg di Co2 nell'atmosfera. La coordinata principale di questo progetto è il modello dell'economia circolare, fondato sui principi del riduci-riusa-ricicla. Tutti i dipendenti sono chiamati a contribuire alla realizzazione di uno stile di vita più sostenibile.

Raccolta differenziata

Nel mirino del progetto sostenibilità di Terna non c'è però solo la plastica. All'interno dell'azienda verranno installati contenitori che permetteranno di eseguire correttamente la raccolta differenziata. I cestini per la carta installati presso le singole postazioni, saranno sostituiti da un unico raccoglitore posizionato all'interno degli uffici. Inoltre i rifiuti indifferenziati, la plastica, la carta e l'umido potranno essere conferiti in appositi punti di raccolta installati ad ogni piano. "Essere sostenibili è parte della nostra mission – dichiara Luca Torchia, responsabile relazioni esterne e sostenibilità - la scelta di adottare politiche sostenibili anche nella vita quotidiana d’ufficio, è legata alla crescente importanza che tutti quanti in Terna attribuiamo alla sostenibilità, anche e soprattutto come impegno verso la tutela dell’ambiente".