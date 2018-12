Altra gaffe in mondovisione per Donald Trump. Durante una visita in California per stimare i danni degli incendi che stanno devastando lo Stato della West Coast, il presidente statunitense ha suggerito di copiare i finlandesi che, per prevenire gli incendi, sarebbero soliti rastrellare le zone boschive. Le cose però non starebbero esattamente in questo modo e per tutta risposta dalla Finlandia è partita un'ondata di tweet di scherno verso Trump, cavalcando l'hashtag #RakeNews ("rake" è la paralo inglese per "rastrello")

Rastrellare le foreste

Nella giornata di sabato 18 novembre, Donald Trump ha visitato la contea di Paradise, in California, per la stima dei danni prodotti dagli incendi nella zona, suggerendo un metodo di prevenzione. "Bisogna prendesi cura del suolo. Quello delle foreste è molto importante. Ero con il presidente della Finlandia. Lui l'ha definita una nazione di foreste e mi ha spiegato che impiegano molto tempo rastrellando e pulendo e non hanno alcun problema".

La risposta finlandese

La Finlandia conta 5,5 milioni di abitanti ed è una delle nazioni più sensibili al tema ambientale. Ma i finlandesi non rastrellano il sottobosco delle foreste per prevenire gli incendi, come spiega un reportage in merito del New York Times. Piuttosto investono risorse in un efficiente sistema di allarme, sorveglianza aerea e una rete di strade boschive che hanno la funzione di rallentare la diffusione delle fiamme. Lo stesso presidente finlandese Sauli Niinistö non ricorda di aver detto queste parole a Trump durante l'incontro fra i due dell'11 novembre scorso a Parigi. I due leader hanno sì discusso del sistema di monitoraggio degli incendi, ma il presidente finlandese afferma diaver detto: "Ci prendiamo cura delle nostre foreste". Un concetto generico declinato invece da Trump in maniera specifica.

La reazione in rete

La dichiarazione di Donald Trump ha suscitato una notevole ilarità tra i finlandesi che hanno scattato foto e girato video, postandole con l'hashtag #RakeNews, in un curioso gioco di parole tra "rake" (che significa "rastrellare") e le fake news tanto care al presidente Usa. Diverse le boutade in rete: c'è anche chi sostiene che in Finlandia ci siano corsi universitari di rastrellamento. Fra le battute più riuscite, invece, quella che riprende lo slogan con cui Donald Trump ha conquistato gli americani: "Make America Rake Again".