In Italia 7.560 auto elettriche in circolazione nel 2017 (+31,6%)

Cresce il numero di auto elettriche in Italia. Nel 2017 in circolazione ce n'erano 7.560 (contro le 5.743 del 2016). In un anno si è quindi registrata una crescita del 31,6%. Lo afferma il Centro Studi Continental, che ha elaborato i dati Aci.

Roma, Treno e Milano sul podio

Sono 14 le province in cui le auto elettriche in circolazione sono più di cento. Numeri solo in parte dovuti al numero complessivo di abitanti. In cima alla classifica (in numeri assoluti) c'è infatti Roma, con 1014 vetture elettriche su strada. Alle sue spalle c'è però Trento, non certo una metropoli, con 823 auto. Seguono Milano (811), Bolzano (546), Firenze (528), Torino (290), Brescia (186), Bologna (168), Reggio Emilia (144), Vicenza (141), Treviso (133), Bergamo e Padova (119) e Verona (118). La crescita è dunque forte, anche se su numeri complessivi ancora molto contenuti, visto che il parco auto italiano è composto da 38 milioni di vetture. È elettrica un'auto su circa cinquemila. Iniziano invece ad avere un peso rilevante le ibride, cresciute del 62,8% e capaci di raggiungere una quota del 3%.

La mappa dell'elettrico in Italia

Delle province italiane con più di cento vetture elettriche, 4 sono in Veneto, 3 in Lombardia, 2 in Trentino Alto Adige, 2 in Emilia Romagna, una nel Lazio, in Toscana e in Piemonte. La mappa dell'elettrico italiano è quindi ancora frammentata. Si nota la totale assenza, dalle province oltre "quota 100", nel Meridione. In Campania, la terza regione più popolosa in Italia, ci sono appena 178 auto elettriche (90 delle quali a Napoli), più o meno quante ce ne sono nella sola provincia di Bologna. In Lombardia le auto elettriche sono 1.542 auto elettriche (+29,1% rispetto al 2016): oltre alle "over 100" Milano, Brescia e Bergamo, ce ne sono 92 in Monza Brianza, 83 a Varese, 73 a Como, 54 a Lecco, 39 a Mantova, 30 a Pavia, 25 a Cremona, 16 a Sondrio e 4 a Lodi.