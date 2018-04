Clima, da Bloomberg 4,5 milioni per rispettare l'Accordo di Parigi

Michael Bloomberg, miliardario statunitense ed ex sindaco di New York, si fa carico di una parte dei soldi che gli Stati Uniti avrebbero dovuto versare alle Nazioni Unite per finanziare le iniziative previste dall’Accordo di Parigi sul clima. La Bloomberg Philanthropies, infatti, ha annunciato che il magnate ha stanziato 4,5 milioni di dollari, circa 3,7 milioni di euro, in favore della causa, che equivalgono al 60% della cifra che gli Stati Uniti avrebbero dovuto devolvere per l’iniziativa, se Trump non avesse deciso nel 2017 di uscire dall’accordo. Firmata nel dicembre del 2015 da oltre 190 Paesi, l’intesa ha l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura rispetto ai livelli pre-industriali.

Messaggio a Trump

Il fondatore dell’omonima agenzia di stampa ha confermato l'iniziativa durante un'intervista al network statunitense Cbs. Nell’intervento il magnate ha spiegato che, nonostante il presidente abbia revocato l’adesione degli Stati Uniti all’Accordo di Parigi, "abbiamo comunque una grande responsabilità" nei confronti della comunità internazionale, ragione per la quale è necessario intervenire per preservare il clima. Bloomberg, inoltre, si augura che il presidente Trump possa avere un ripensamento sull’argomento facendo rientrare gli Stati Uniti nell’accordo. In caso contrario l’ex sindaco di New York continuerà a finanziare l’iniziativa, essendo convinto che gli Usa possano fare la loro parte anche senza l’aiuto del governo federale. A seguito della decisione di Trump, lo scorso 23 marzo, il Congresso Usa ha approvato una proposta di spesa per l'anno fiscale 2018 che prevede un finanziamento nei confronti delle Nazioni Unite di 3 milioni di dollari, 4,5 milioni in meno rispetto al budget erogato negli anni precedenti.