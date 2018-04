Tasmania, lo spettacolo dell'aurora australe in timelapse. VIDEO

L'aurora è uno degli spettacoli più straordinari che si possano ammirare in natura. Lo si vede bene in questo video, diffuso da Storyful, che ritrae lo spettacolo di luci e colori visibile dell'aurora australe a South Arm, una penisola vicina a Hobart, la capitale della Tasmania. L'isola, situata al largo della costa meridionale dell'Australia, è nota per i suoi paesaggi incontaminati, in gran parte protetti da parchi e riserve naturali. Il filmato in timelapse è stato girato lo scorso 10 aprile da Tim Grimsey, un “celebrante di Hobart per matrimoni e rinnovi dei voti”. “Gli alti fasci di luce danzanti sono spesso visibili a occhio nudo in questa zona”, afferma Grimsey.

Il fenomeno

L’aurora polare, denominata aurora boreale o australe a seconda che si verifichi rispettivamente nell'emisfero nord o sud, è un fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre. Bande luminose, tipicamente di colore rosso, verde o azzurro, dette archi aurorali, si muovono nel tempo e nello spazio. Il fenomeno è causato dall'interazione di protoni ed elettroni di origine solare con la ionosfera terrestre (atmosfera tra i 100 e i 500 km): così emettono luce di varie lunghezze d'onda.