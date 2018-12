Bus gratis per combattere lo smog, sperimentazione in 5 città tedesche

Autobus gratuiti per combattere lo smog. In Germania potrebbe diventare una realtà: si tratta di un progetto in fase sperimentale ma il governo tedesco fa sapere che ritiene percorribile l'ipotesi di offrire temporaneamente il trasporto pubblico locale gratis contro l'inquinamento dell'aria. A rivelarlo è stato il portavoce dell'esecutivo Steffen Seibert, in conferenza stampa, a proposito della lettera inviata dal ministero del'Ambiente tedesco a Bruxelles, sulla possibile sperimentazione in cinque città dei mezzi pubblici gratuiti. "Siamo pronti a fare dei passi", ha affermato Seibert rispondendo a una domanda in conferenza stampa. Ricerca correla smog e fibrosi polmonare idiopatica

Le città coinvolte

Seibert ha poi confermato una possibile collaborazione fra il Bund e i Comuni per rendere temporaneamente gratuiti i mezzi pubblici. In particolare, in una lettera firmata dalla ministra dell'Ambiente Barbara Hendricks, dal ministro dei Trasporti Christian Schmidt e dal capo dell'ufficio della cancelliera Peter Altmaier e poi inviata alla Commissaria Ue dell'Ambiente Karmenu Vella, si propone la sperimentazione in cinque città: Bonn, Essen, Mannheim, Herrenberg e Reutlingen. L'obiettivo è quello diminuire la quota di traffico privato, per reagire al mancato raggiungimento degli obiettivi europei sulla produzione di diossido di azoto. Da anni in Germania le soglie prescritte vengono superate e il Paese rischia una denuncia davanti alla Corte di giustizia europea.