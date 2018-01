Pd, i candidati alle elezioni

Ci sono quasi tutti i big del Partito democratico nelle liste presentate in nottata al Nazareno e che correranno per le prossime elezioni politiche del 4 marzo (LO SPECIALE). La direzione del partito ha approvato le liste ma la minoranza che fa capo ad Andrea Orlando non ha partecipato al voto per protesta. L'elenco ufficiale completo dovrebbe essere pubblicato nel pomeriggio. Intanto è arrivato un commento critico del ministro Calenda: "Esclusa gente seria, spero in un ravvedimento".

La lista letta da Guerini

“Dobbiamo fare una grande battaglia perché la squadra avversaria è impegnativa e forte ma meno forte di noi”, ha annunciato il segretario Matteo Renzi aggiungendo: "Abbiamo scelto pochi innesti esterni nelle liste”. L’elenco dei nomi candidati è stato letto durante la notte dal coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini, confermando molte delle indiscrezioni già uscite nei giorni scorsi.

I nomi del governo uscente

La strategia Pd conferma sostanzialmente l'impianto che vuole gli esponenti del governo uscente nei posti chiave: l’attuale premier Paolo Gentiloni è candidato a Roma Centro (Camera) e nel plurinominale nelle Marche e in Sicilia. I ministri saranno quasi tutti in lizza: Marianna Madia ai Parioli (uninominale Roma 2), Marco Minniti a Pesaro (e sarà capolista al Senato del proporzionale a Salerno), Pier Carlo Padoan a Siena (Camera) e nel proporzionale a Torino, Valeria Fedeli a Pisa (Senato), Luca Lotti a Empoli (Camera), Graziano Delrio nella sua Reggio Emilia (Camera), Dario Franceschini a Ferrara. Tra gli alleati del Pd, Beatrice Lorenzin è in lizza a Modena (Camera). Non compare in lista, invece, il nome del ministro per la Coesione e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti.

Renzi a Firenze e Boschi a Bolzano

Il sottosegretario Maria Elena Boschi sarà candidata nel collegio uninominale di Bolzano alla Camera. Il segretario del Pd Matteo Renzi, infine, sarà candidato, come annunciato, nel collegio uninominale di Firenze al Senato e in due listini plurinominali, in Campania e Umbria.

Pittella a Potenza, Cuperlo a Sassuolo

Tra gli alleati del Pd, Riccardo Nencini è candidato nel difficile collegio per il Senato di Arezzo, mentre Emma Bonino a Roma per il Senato, Benedetto Della Vedova correrà a Prato. Tornando ai dem, Gianni Cuperlo sarà in lista a Sassuolo, Matteo Orfini a Torre Angela, Gianni Pittella, presidente del gruppo S&D, a Potenza. Roberto Giachetti sarà all'uninominale in Toscana, a Sesto Fiorentino. Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione banche, correrà nell’uninominale a Bologna per il Senato. L’ex sindaco di Torino, Piero Fassino, non correrà in Piemonte ma a Ferrara. Saranno candidati Beppe Fioroni (Viterbo), Cesare Damiano, Barbara Pollastrini, che in un primo momento erano stati esclusi. Resta fuori il coordinatore di Dem Andrea Martella. È il lista anche l'ex presidente della Basilicata Vito De Filippo. Salta invece la candidatura di Antonio Di Pietro in Molise.

I nomi in Campania

In Campania sarà candidato Giuseppe De Mita, nipote di Ciriaco, ma anche Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli che era finito nella bufera per aver suggerito di offrire "fritture" per la campagna elettorale per il referendum. In Campania, Piero De Luca, figlio del governatore regionale Vincenzo De Luca, sarà candidato come capolista nel proporzionale e nel maggioritario a Salerno. Nel listino del Senato a Salerno c'è anche Mario Giro, viceministro agli Esteri. Nell'uninominale per il Senato sarà invece candidato l'uscente Tino Iannuzzi che ha ottenuto la deroga nonostante abbia superato il tetto di mandati previste dal Pd.

I nomi “esterni”

Fra i nomi nuovi, esterni al partito, spiccano quelli di Lucia Annibali, l'avvocatessa sfregiata dall'acido, che correrà nell'uninominale a Parma per la Camera. Nelle liste ci sono anche il costituzionalista Stefano Ceccanti e il portavoce di Gentiloni, già portavoce di Renzi, Filippo Sensi. Per il Senato, in Piemonte, in lizza anche l’ex operaio Thyssen, Antonio Boccuzzi. Infine la giornalista Francesca Barra è stata candidata in Basilicata nel collegio Matera-Melfi.

Tra i candidati anche due ex M5s

Ci sono anche i nomi di due ex deputati del Movimento 5 Stelle nelle liste del Pd per le prossime politiche. Saranno candidati in Sardegna, anche se solo quarta del suo collegio plurinominale per il Senato, Paola Pinna. Correrà all'estero, come del resto già nella scorsa legislatura, Alessio Tacconi.

Calenda: esclusa gente seria, spero ravvedimento

Una forte critica alle liste è arrivata dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda che su Twitter ha scritto: "Qual è il senso di non candidare gente seria e preparata, protagonista di tante battaglie importanti come De Vincenti, Nesi, Rughetti, Tinagli, Realacci, Manconi. Spero che nelle prossime ore ci sia un ravvedimento operoso. Farsi del male da soli sarebbe incomprensibile".

