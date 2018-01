Elezioni: Berlusconi, Salvini e Meloni firmano programma centrodestra

Berlusconi, Salvini e la Meloni hanno firmato ieri sera il programma elettorale definitivo del centrodestra. L'accordo prevede anche l'abolizione della legge Fornero. Intanto da stamattina a domenica si depositano al Viminale i simboli per il voto del 4 marzo.

La leadership nel centrodestra

La giornata di ieri del centrodestra ha il suo inizio con una dichiarazione del Cavaliere che, sia pur usando il condizionale, vede già approntata la squadra di governo con Matteo Salvini ministro dell'Interno. Usa il condizionale anche perché a “pesare” sul suo futuro politico è la sentenza della corte dei diritti di Strasburgo che difficilmente arriverà prima delle elezioni. Ma se così non fosse, il leader di Forza Italia ha già in mente a chi assegnare diversi posti chiave: scontata che la poltrona di palazzo Chigi sia ancora la sua, per Matteo Salvini il 'premio di consolazione' sarebbe dunque il Viminale: "Lui - spiega l'ex premier - è un centroavanti di sfondamento potrebbe andar bene al Viminale". Uno schema che ovviamente il diretto interessato non è disposto ad accettare.

Salvini candida Giulia Bongiorno

Salvini che ha ufficializzato la candidatura di Giulia Bongiorno (ex finiana della prima ora) è convinto che il primato nel centrodestra andrà al suo partito e di conseguenza sarà lui il presidente del Consiglio: "da premier deciderò i miei ministri, anche quello dell'Interno", è la replica secca. Che Berlusconi sappia perfettamente di non poter giocare ad armi pari nella corsa alla presidenza del Consiglio con i suoi due competitor interni (oltre al leader della Lega ad ambire a palazzo Chigi c'è anche Giorgia Meloni) è ormai chiaro, ma le sue parole tradiscono ancora una volta il progetto di Fi di arrivare primo partito della coalizione in modo da poter esprimere un nome. Un profilo moderato, ben lontano dal modus operandi del segretario della Lega, che Berlusconi lascia intendere di avere già in mente: "Ho un nome nel cassetto ma per ora non lo dico".

Il dossier Lazio

Sul tavolo di palazzo Grazioli c'è ancora il 'dossier' Lazio. I tempi sono agli sgoccioli ed il rischio di continuare a nicchiare nell'ufficializzare il candidato avrebbe delle conseguenze anche sulla campagna elettorale per politiche, sono convinti tutti e tre i leader. Salvini non fa mistero di essere pronto a sostenere Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e per nulla disposto a fare passi indietro. Un'idea che non piace né al Cavaliere né alla Meloni. La Lega però non ha nessuna intenzione di rompere l'alleanza sulla candidatura alla Pisana per cui il nome su cui si andrebbe è quello di Fabio Rampelli, capogruppo di Fdi alla Camera.