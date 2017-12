Di Maio: "Nuove regole per il M5S, è finita l'epoca dell'opposizione"

"Presto leggerete le regole per selezionare il futuro gruppo parlamentare, che dovrà essere un gruppo con esperienza, competenza e sensibilità. È finita l'epoca dell'opposizione, dobbiamo attrezzarci per governare". Luigi Di Maio annuncia così, a margine di un incontro pubblico a Gorgonzola (Milano) insieme a Davide Casaleggio, grosse novità nei regolamenti sulle candidature del Movimento 5 Stelle, che alle elezioni del 4 marzo punta all'obiettivo più grosso: Palazzo Chigi. “Mantenendo i nostri valori”, ha aggiunto il candidato premier del Movimento 5 Stelle, “ci sarà una selezione per dare la possibilità alle migliori energie del Paese di mettersi al servizio dell'Italia”. Campagna elettorale al via, Berlusconi provoca il Pd: M5s unico rivale

"Il M5S si sta attrezzando per andare al governo"

Di Maio spiega con le ambizioni di governo del Movimento 5 Stelle le novità che saranno annunciate: "Noi dobbiamo andare al governo, probabilmente triplicheremo il numero di parlamentari. E questo gruppo di parlamentari dovrà essere di persone di esperienza, come gli uscenti, di competenza e di sensibilità, dovrà tenere insieme tutto quello che serve per governare”. Il candidato premier spiega in sostanza che il nuovo metodo di selezione dei candidati “darà la possibilità alle migliori energie di questo Paese di potersi mettersi in gioco”. Questo significa che sarà consentito anche a esterni al Movimento di candidarsi nei collegi? Di Maio non conferma né smentisce: "Ma che significa interno o esterno? Anch'io”, si è limitato a rispondere, “ero un esterno al Movimento, prima di iscrivermi. Credo che una volta che avrete letto le regole sarà tutto più chiaro. Non vedo una grandissima differenza, vedo soltanto un Movimento che si sta attrezzando ad andare al governo".

Multe ai "voltagabbana", restano i due mandati



Di Maio ha annunciato anche altri cambiamenti nel regolamento per le candidature del Movimento 5 Stelle. Il candidato premier conferma che ci sarà una multa per i parlamenti che dovessero cambiare gruppo: "Per me è sacrosanto, anche se ci criticheranno, che chi entra in Parlamento e cambia gruppo paghi una multa profumata". Di Maio ha poi aggiunto che il M5S chiederà di normare "il vincolo di mandato", e che nelle nuove regole resterà la limitazione a due mandati: "Il doppio mandato non è in discussione, resta un vincolo per chi è eletto nelle istituzioni". Conclude Di Maio: "Le regole saranno democratiche, non faranno sconti a nessuno. Io stesso mi sottoporrò alle parlamentarie".

Casaleggio: "M5S sta diventando un partito? Non penso"

Le nuove regole avvieranno il Movimento 5 Stelle a una progressiva trasformazione in un partito tradizionale? Davide Casaleggio, presente all’incontro pubblico con Di Maio, risponde seccamente: “Non penso”.