Gentiloni: "Legislatura fruttuosa, governo non tirerà remi in barca"

“L'Italia si è rimessa in moto dopo la più grave crisi del dopoguerra". Per questo, "non siamo più il fanalino di coda dell'Europa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno. "Quest'anno, oltre che di fine anno, questa conferenza ha anche un significato particolare. Io posso dire innanzitutto che ritengo importante aver raggiunto un obiettivo di questo governo, quello di arrivare a una conclusione ordinata della legislatura", ha detto ancora il premier. "Italia non è più fanalino coda in Ue"

“Questa legislatura è stata anche fruttuosa”

"Questa legislatura che tutti definiscono travagliata è stata anche fruttuosa" ha detto il premier. La crescita italiana nell'anno passato, ha sottolineato, "ha preso un buon ritmo" e oggi viaggia "al doppio delle previsioni di un anno fa". E "il famoso fanalino di coda dell'Europa non siamo più noi". Il capo del Governo ha anche fatto notare che il deficit dell'Italia è "dimezzato" e l'export è ripartito, collocando il Paese fra i cinque maggiori esportatori mondiali. Gentiloni ha anche rivendicato l'importanza del piano industria 4.0 nell'azione del governo perché "la competitività ha bisogno di un'innovazione tecnologica crescente".

"Governo non tira remi in barca"

Per Gentiloni il suo successore a Palazzo Chigi non deve "dilapidare gli sforzi fatti fino a ora e deve essere il primo impegno della prossima legislatura. Siamo all'inizio di questo percorso. C'è molta strada da fare. Guai a immaginare un futuro di piccolo cabotaggio. Il mio governo era nato un anno fa dopo la sconfitta del referendum, le dimissioni di Renzi e con le difficoltà del Pd, ma non abbiamo tirato a campare", ha detto. "Sarà Mattarella - ha agigunto - a dettare i tempi e i modi dei prossimi passaggi istituzionali, ma assicuro che il governo governerà, non tirerà i remi in barca".

Occupazione: “Abbiamo recuperato un milioni di posti”

Sul fronte dell'occupazione, per il presidente del Consiglio, "abbiamo recuperato un milione di posti di lavoro perduti, in maggioranza a tempo indeterminato. C'è poco da rallegrarsi, basti pensare ai giovani, al Sud, al tasso di occupazione generale ancora bassissimo, alle donne, al precariato. Tutto questo ci dice quanto bisogna insistere e quanto ci sia poco da scherzare nei prossimi anni", ha detto il capo del governo.

Banche: “Governo ha evitato conseguenze di crisi di sistema”

Nella conferenza stampa di fine anno Gentiloni ha toccato anche il tema banche: "Nel fronteggiare la crisi delle banche il governo ha evitato le conseguenze di una crisi di sistema, altro che regalare soldi ai mariuoli", ha detto. "Vigileremo perché il risanamento prosegua con ritmo necessario ma evitiamo crisi create da regole improvvisate", ha affermato il capo del governo.

“Futuro? Mi occupo del governo di oggi”

Inevitabili, durante la conferenza stampa di fine anno, le domande sul futuro governo dopo le elezioni del 2018. Gentiloni, però, ha glissato: "Io mi occupo del governo di oggi, che è abbastanza, poi mi auguro che il Pd abbia un buon risultato e che questo faciliti la costruzione di un governo". E ancora: "Non voglio fare polemica con questo o quel partito, penso che ci sia un interesse generale ad avere una campagna elettorale che limiti per quanto possibile sia la diffusione di paure, la promozione di illusioni, il dilettantismo. Sono rischi che abbiamo di fronte. Più la campagna elettorale sarà lontana dalla facile vendita di paure e da dilettanti allo sbaraglio - ha concluso - meglio sarà per il paese".

Gentiloni: "No a diffusione di paure in campagna elettorale"

“Il 2017 è stato l’anno della sconfitta militare di Daesh”

Guardando all’estero, Gentiloni ha anche parlato di Isis: "Il 2017 è stato l'anno della sconfitta militare di Daesh, una sconfitta alla quale anche il nostro Paese ha dato un contributo rilevante con le sue capacità di addestramento e supporto".

Migranti: “Le vittime in mare diminuite, aumentati i rimpatri”

Sui migranti, Gentiloni ha rivendicato i risultati raggiunti dal suo esecutivo e detto che "la gestione di questo fenomeno è possibile e l'Italia lo dimostra. In sostanza abbiamo dimostrato che c'è una strada seria che si può percorrere, e continueremo a farlo" Alla diminuzione di arrivi, ricorda Gentiloni, corrisponde, un minor numero di morti: "Le vittime in mare sono diminuite dalle 4405 del 2016 alle 2832 del 2017". Il premier ricorda anche come sia aumentato il numero dei rimpatri, passati dai 1200 dello scorso anno agli oltre ventimila del 2017. "Quest'anno, - afferma - il primo corridoio umanitario dalla Libia è stato attivato qualche giorno fa".

"Intervento in Niger nell'interesse italiano"

Gentiloni ha anche rivendicato l’impegno italiano in Niger perché, ha detto, quello africano “è un Paese pronto forse più degli altri a collaborare sulle migrazioni anche perché è un Paese di transito. Se diamo il nostro contributo al consolidamento delle capacità di tenuta di quel Paese facciamo una cosa sacrosanta per l'interesse italiano". Andiamo in Niger - ha proseguito Gentiloni - in seguito ad una richiesta del governo locale pervenuta a inizio dicembre per un contributo italiano a fare le cose che normalmente facciamo in questi Paesi, come ad esempio in Libia: consolidare gli assetti di controllo del territorio e delle frontiere e rafforzare le forze di polizia locali".

Data ultima modifica 28 dicembre 2017 ore 13:00