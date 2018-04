Germania, furgone sulla folla a Münster: almeno 3 morti e 50 feriti

Sarebbe di almeno 3 morti e 50 feriti - di cui 6 gravi - il primo bilancio di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Münster, in Germania, quando un furgone è piombato sulla folla nel centro della città. Il portavoce della polizia tedesca, secondo quando riportato da Reuters, avrebbe detto che tra i morti ci potrebbe essere anche il sospettato. Secondo il giornale tedesco Spiegel, che riporta fonti della polizia, il conducente si sarebbe tolto la vita. Non è ancora chiaro se si tratti di un attentato o meno.

La Bild precisa che è in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata.

Furgone su persone sedute a tavolino

Il furgone è piombato su un tavolino di un bar all'aperto di Kiepenkerl, zona turistica nel centro della città vecchia. Lo riferisce la Dpa sottolineando che la polizia ha invitato la popolazione, via Twitter, ad allontanarsi dalla zona. La polizia - riporta l'agenzia - ha anche confermato la presenza di vittime e che in questo momento non so ricercati altri sospetti: il pericolo sarebbe cessato.

Si teme esplosivo nel furgoncino

Gli inquirenti temono che il furgoncino lanciato sulla folla, nella città di Muenster in Germania, possa contenere ordigni esplosivi. Lo riferisce l'emittente ntv. "Siamo impegnati sul luogo con tutte le forze di cui siamo a disposizione", così la polizia della città tedesca di Muenster via Twitter. "La situazione è ancora poco chiara", continua la polizia a proposito del presunto attentato, "Vi preghiamo di non fare speculazioni".

Data ultima modifica 07 aprile 2018 ore 17:47