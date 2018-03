Bufera di neve sulla costa Est degli Usa, 5 mila voli cancellati

Non si ferma la bufera di neve che ha investito la costa orientale degli Stati Uniti con forti ripercussioni anche sul traffico aereo: tra ieri e oggi i voli cancellati da e per gli Usa sono circa 5 mila. Si tratta della quarta ondata di gelo in sole tre settimane. Particolarmente interessate dal maltempo, dalla giornata di ieri, 21 marzo, le città di Boston, New York e Washington, dove le scuole e molti uffici pubblici sono chiusi. In forse la loro riapertura per la giornata di domani, 23 marzo. Usa, neve a Washington e New York: forti disagi per i trasporti. FOTO

Problemi negli scali internazionali

Le ripercussioni più pesanti si sono avute sul traffico aereo e in particolare negli scali internazionali di Jfk e Newark, già colpiti duramente dalla tempesta di qualche settimana fa. Tra ieri e oggi sono stati oltre 5 mila i voli cancellati da e per gli Usa. Tra i turisti ancora in attesa di imbarcarsi anche molti italiani. Per questo il consolato di Roma a New York ha lavorato senza sosta per dare assistenza ai connazionali rimasti bloccati nella Grande Mela, in costante contatto con le compagnie aeree che lavorano alla riprogrammazione delle partenze e con gli alberghi per dare una sistemazione di emergenza a chi ha dovuto passare ancora una notte in città.

Bloccati a New York 200 studenti siciliani

Tra gli italiani bloccati a New York anche una maxi comitiva di 200 ragazzi siciliani: gli studenti di scuole medie, superiori e università erano arrivati a Manhattan lo scorso 16 marzo per partecipare a un programma di studio alle Nazioni Unite e sarebbero dovuti ripartire ieri. Al momento sono stati costretti a prolungare a proprie spese la permanenza nella Grande Mela.