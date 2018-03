Destinazioni 2018 più ambite: per Tripadvisor vince Parigi. Roma terza

Parigi è la meta più ambita al mondo per i viaggiatori, seguita da Londra e Roma. Ad annunciarlo Tripadvisor, che ogni anno premia con i "Travelers' Choice Destinations Awards" i luoghi preferiti dai turisti a livello globale. I vincitori dei premi vengono determinati utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e la qualità delle recensioni e i punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti ottenuti negli ultimi 12 mesi.

Roma in netta crescita

Nella classifica 2018 stilata da Tripadvisor, Roma si è classificata al terzo posto. Si tratta di un risultato che conferma il trend positivo della capitale italiana negli ultimi anni. Preceduta solo da Parigi e Londra, Roma ha visto crescere progressivamente l'apprezzamento nei suoi confronti. Secondo i dati messi a disposizione dal sito di pianificazione di viaggi, la capitale è passata dalla settima posizione del 2015 e del 2016, alla quarta del 2017 fino alla medaglia di bronzo conquistata in questa edizione 2018. A livello italiano, sono Roma, Firenze e Venezia le tre città più apprezzate dai viaggiatori iinternazionali. Nella top 10 del nostro Paese, si sono posizionate rispettivamente alla prima, seconda e terza posizione. Campania e Emilia Romagna sono le regioni che vantano più presenze nelle prime dieci posizioni con Sorrento quarta, Ischia settima, Napoli ottava e Positano decima. Al quinto e al nono posto Rimini e Cervia.



Le scelte dei viaggiatori

Edifici storici, monumenti e altri luoghi di interesse culturale non sarebbero gli unici elementi che hanno influito nella scelta dei viaggiatori. Nella top 10 delle mete europee più amate, infatti, compaiono destinazioni conosciute più per il loro patromonio naturale che per quello artistico e culturale come Creta, che si è classificata quarta, Maiorca (nona) e Santorini (decima). Tornando a livello globale, le destinazioni più apprezzate per il patrimonio naturale sono state Bali (4°) e Creta (5°). Inoltre, secondo i dati relativi alle prenotazioni su Tripadvisor, eventi catastrofici come gli attacchi terroristici avrebbero un impatto sul turismo solo nel breve termine. I viaggiatori mostrano, infatti, una grande resilienza e tornano a visitare città di rilievo come Parigi nel giro di poche settimane. Anche se il numero di turisti in visita nella capitale francese ha subito un forte calo a ridosso degli attacchi terroristici del 2015, i dati mostrano che la città ha saputo riprendersi rapidamente ed è tornata ad essere una delle mete turistiche più apprezzata dai viaggiatori di tutto il mondo.