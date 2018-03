Royal Wedding, Meghan e Harry svelano la torta di nozze

La torta per il matrimonio del principe Harry con Meghan Markle sarà un dolce al limone ricoperto di una glassa alla crema di burro, decorato con fiori veri di sambuco e completato da una corona di perle di zucchero. La preparazione sarà affidata alla maestra pasticciera americana, ma trapiantata a Londra, Claire Ptak. I promessi sposi avrebbero chiesto alla pasticciera di racchiudere "i sapori vivi della primavera" nella torta per il loro matrimonio, che si terrà il 19 maggio. Kensington Palace ha commentato che il principe e la futura moglie ''non vedono l'ora di condividere la torta con i loro invitati''.

La pasticciera scelta da Meghan e Harry

La prescelta si chiama Claire Ptak, titolare della pasticceria "Violet Cakes"; ad annunciarlo è stato direttamente Kensignton Palace tramite tweet. La coppia ha chiesto "una torta di limone ai fiori di sambuco", invece della più tradizionale torta di frutta. Meghan già conosce la Ptak, avendola intervistata in precedenza per il suo sito "The Tig". "Non so dirvi quanto io sia felice di essere stata scelta per fare la torta del matrimonio del principe Harry e Meghan Markle", ha commentato la chef. "Sapere che condividono veramente i miei stessi valori in materia di provenienza degli alimenti, sostenibilità, stagionalità e, ancora più importante, gusto, rende questo l'evento più straordinario cui prendere parte".

For their wedding cake Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen pastry chef Claire Ptak, owner of the London-based bakery @violetcakes. pic.twitter.com/Rx36WBt7kC — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 marzo 2018

Il precedente di William e Kate

In occasione delle celebrazioni nuziali, la Ptak raccomanda torte di vaniglia o cioccolato, limone o cocco ricoperte da una glassa deluxe alla meringa svizzera e crema di burro. Per le nozze di William e Kate nel 2011, invece, la torna nuziale fu realizzata da Fiona Cairns ed era un più tradizionale dolce di frutta. Il principe William aveva chiesto, inoltre, un dolce fatto di biscotti e cioccolato. Per conoscere, invece, dettagli sulla lista degli invitati o sugli abiti che indosseranno Harry e Meghan in occasione della cerimonia del prossimo 19 maggio bisogna ancora attendere. Quel che è abbastanza certo è che saranno presenti non meno di duemila persone.