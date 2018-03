Facebook giù in Borsa dopo lo scandalo Cambridge Analytica

Perde oltre il 5% in Borsa il titolo di Facebook per la bufera scoppiata sui dati di 50 milioni di utenti che sarebbero stati utilizzati impropriamente dalla società di analisi britannica Cambridge Analytica nella campagna presidenziale di Trump del 2016 e in quella per la Brexit. La quotazione della compagnia di Mark Zuckerberg è apparsa in difficoltà nelle contrattazioni che precedono l'apertura dei mercati e ha perso ulteriore terreno al momento dell'apertura a Wall Street.

Bufera su presunte manipolazioni ai dati

C'è grossa pressione sia su Facebook e Mark Zuckerberg, sia sulla società d'analisi britannica Cambridge Analytica. Preoccupazioni per la violazione dei dati personali di milioni di utenti del social arrivano da entrambe le sponde dell’Atlantico. Un portavoce di Theresa May, come riferisce il Guardian, ha riferito che la premier è favorevole anche a un'indagine ad hoc dell'autorità di controllo britannica sull'informazione. La pressione cresce anche negli Usa, dove il procuratore generale del Massachussetts ha annunciato che il suo ufficio aprirà un'indagine a riguardo. Due democratici del Congresso che stanno guidando le indagini sulle presunte interferenze russe nelle Presidenziali del 2016 hanno chiesto che venga aperta un'inchiesta, scrive inoltre il New York Times.

La posizione dell'Unione europea

Ha preso posizione sulla vicenda anche il Parlamento europeo attraverso il suo presidente Antonio Tajani che ha definito l'utilizzo improprio dei dati degli utenti come una "violazione inaccettabile del diritto alla privacy". Tajani ha anche annunciato un'indagine sulla vicenda. Vera Jourova, commissaria Ue della Giustizia, sottolinea che il caso, se confermato, sarebbe "orripilante". "I dati personali di 50 milioni di utenti Facebook potrebbero essere stati gestiti male e utilizzati per scopi politici in modo così facile", ha scritto su Twitter. "Non vogliamo questo in Europa".