Tempesta di neve su Jersey City e Manhattan: IL VIDEO IN TIMELAPSE

La East Coast degli Stati Uniti è ancora alle prese con il maltempo: un’altra tempesta di neve, la seconda in meno di una settimana, ha colpito in particolare il New Jersey e lo stato di New York. Un video in timelapse girato lo scorso 7 marzo e pubblicato su Storyful mostra i grattacieli di New Jersey City e il fiume Hudson che bagna Manhattan investiti da una bufera. Il National Weather Service aveva avvertito che diversi centimetri di neve erano attesi in quelle zone, inoltre era stato pubblicato un aggiornamento l'8 marzo in cui si avvisava che la neve pesante su alberi e linee elettriche avrebbe probabilmente portato a cadute di rami e interruzioni di corrente.

I disagi nella East Coast

La bufera che ha colpito la East Coast ha determinato anche numerosi disagi nei trasporti: oltre 2.760 voli sono stati cancellati, e bus e treni sono rimasti fermi in diverse tratte. Secondo gli esperti, a New York erano attesi fino a 30 centimetri di neve, mentre tra New Jersey, Connecticut e nello Stato di York erano addirittura 50 i centimetri di accumulo previsti.