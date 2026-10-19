Gli oggetti rubati durante i tumulti dei giorni scorsi in Francia sono stati messi in vendita su vari siti online. Per questo, il ministro per il Digitale francese Anne Le Henanff ha convocato i rappresentati di piattaforme come Vinted ed eBay esortandoli a rimuovere gli annunci dedicati agli oggetti sottratti durante i saccheggi. Nei giorni scorsi, la Francia è stata infatti scossa da disordini con migliaia di negozi danneggiati e derubati, con oltre 3.000 attività commerciali francesi che hanno subito danni, come hanno precisato le autorità. Nel frattempo, da diverse ore circolano sui social media numerose immagini che mostrano annunci di rivendita online di oggetti presumibilmente trafugati.

Le vendite di prodotti rubati

"Gli oggetti rubati durante questo fine settimana vengono offerti in vendita su alcune piattaforme", ha dichiarato Le Henanff. Secondo il ministero del commercio francese, i rappresentanti di Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta e TikTok, così come l'associazione francese del commercio online Fevad, sono stati invitati a un incontro. Interpellata dall'Afp, Vinted ha affermato di applicare una politica di "tolleranza zero" in questi casi e di collaborare "attivamente con le forze dell'ordine e le autorità francesi". Ebay, da parte sua, ha affermato di "non essere in grado di confermare un aumento degli annunci che potrebbero essere collegati a furti commessi durante il fine settimana". La piattaforma di aste online ha affermato di utilizzare "strumenti tecnologici proattivi" per rilevare la vendita di beni rubati.