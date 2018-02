Brexit, May dice no alla proposta Ue sul confine irlandese

Rallenta il processo di negoziazione della Brexit tra l’Ue e la Gran Bretagna. A dividere Londra e Bruxelles, ancora la frontiera tra l’Ulster e la Repubblica d’Irlanda. La premier britannica Theresa May ha fatto sapere che la proposta dell'Unione Europea sui confini irlandesi, con la prospettiva di inserire la sola l'Irlanda del Nord senza il resto del Regno nell'unione doganale, è irricevibile, poiché "violerebbe l'integrità costituzionale" del Regno Unito. Il primo ministro ha parlato durante il question time del 28 febbraio alla Camera dei Comuni: "Nessun primo ministro britannico potrebbe mai essere d'accordo". Brexit, stop della May su residenza a cittadini Ue durante transizione

La proposta dell’Ue

Dopo il voto che ha sancito l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, il nodo del confine irlandese è uno dei più difficili da sciogliere nella trattativa tra Ue e Londra. Bruxelles, tramite il capo delegazione europeo Michel Barnier, ha suggerito “un'area comune” per risolvere il problema. In un protocollo separato, rispetto alla bozza dell'accordo di recesso, la Commissione ha presentato una delle tre opzioni possibili per risolvere la questione delle frontiere irlandesi, il cosiddetto backstop, accrescendo il pressing su Londra. L'opzione prevede la permanenza dell’Irlanda del Nord nell’unione doganale, come soluzione per mantenere aperto il confine con la Repubblica d’Irlanda e dunque, in futuro, fra Regno Unito e Ue. Ma la proposta non piace a Londra, che l'ha rispedita al mittente.

May, no a confine “hard” tra Ulster e Irlanda

Pressata in Parlamento dal leader dell'opposizione, il laburista Jeremy Corbyn, ad avanzare una sua proposta, la May ha assicurato di non volere un confine "hard" in Irlanda. E lo ha detto anche a nome del ministro degli Esteri, Boris Johnson, una cui lettera trapelata sui media sembrava ipotizzare il contrario. Un obiettivo, questo, condiviso anche da tutti i partiti nordirlandesi e dal governo di Dublino, nel "rispetto degli accordi di pace del Venerdì santo". La May ha ribadito per bocca del suo numero due, il ministro dell'Ufficio di Gabinetto, David Lidington, di voler garantire anche "l'integrità costituzionale ed economica" del Regno Unito. A dare manforte alla posizione del governo Tory è intervenuto poi il capogruppo degli unionisti nordirlandesi del Dup, alleato cruciale per assicurare la maggioranza che sostiene Theresa May, secondo il quale la proposta avanzata da Barnier a Bruxelles rappresenterebbe "un disastro economico" per Belfast.

Barnier: “Pronti anche all’insuccesso”

"Cerchiamo soluzioni sane e semplici per evitare che in Irlanda ci sia una barriera fisica e per tutelare gli accordi" del Venerdì santo, ha detto il capo delegazione di Bruxelles, Barnier. "Siamo disponibili a prendere in esame anche altre soluzioni e siamo in attesa di ricevere elementi dalla Gran Bretagna - ha aggiunto, ma "dobbiamo essere pronti" anche all'insuccesso di trovare un accordo sulla Brexit "e prepararci a qualsiasi scenario".