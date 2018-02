Terremoto in Messico, cade elicottero durante sopralluogo: due morti

Torna la paura in Messico, dove il sudovest del paese è stato colpito da una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2 e da una replica di 5.8. Entrambe sono state chiaramente avvertite fino nella capitale: i palazzi hanno ondeggiato e sono scattati gli allarmi sismici. Al momento non si segnalano vittime o particolari danni legati al sisma, ma un elicottero in volo per un sopralluogo è precipitato, provocando due morti.



A bordo dell'elicottero il ministro dell'Interno

Sull’elicottero militare erano a bordo il ministro dell'interno messicano, Alfonso Navarrete, e il governatore della provincia meridionale di Oaxaca, Alejandro Murat, che sono rimasti lievemente feriti. Le due persone rimaste uccise, ha poi reso noto il ministro Navarrete con un messaggio su Twitter, "si trovavano nel luogo dove è precipitato l'elicottero".

Epicentro nello stato di Oaxaca

Il presidente messicano Enrique Pena Nieto, via Twitter, ha precisato che l'epicentro è stato a Nord Est di Pinotepa Nacional, a Oaxaca (a circa 348 chilometri dalla capitale) e che "è stato attivato il protocollo".

I precedenti

Due devastanti terremoti hanno colpito il Messico lo scorso 8 settembre e lo scorso 19 settembre. Il primo terremoto, magnitudo 8, ha ucciso almeno 90 persone mentre il secondo, magnitudo 7,1, ha colpito Città del Messico uccidendo 216 persone.