Presidente Polonia decide di firmare legge su Shoah, ma rinvia a Corte

Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha deciso di firmare la legge sulla Shoah e di mandarla alla Corte Costituzionale per analizzare se sia conforme con la costituzione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Capo dello Stato. La legge in questione è stata approvata in via definitiva dal Senato lo scorso primo febbraio. L’obiettivo della norma è quello di salvaguardare l’immagine del Paese di fronte alla tragedia dell’Olocausto. Una legge criticata da Israele, secondo cui Varsavia vuole "riscrivere la storia". Polonia approva legge sull'Olocausto. Israele: così si nega la Shoah

Prima la firma, poi la verifica di costituzionalità

Secondo l'ordinamento polacco, il capo dello Stato, di fronte a normative che destano dei dubbi di costituzionalità, ha due possibilità: può scegliere infatti se firmare prima, o dopo il rinvio all'Alta corte. Nel caso della legge sull'Olocausto, Duda ha deciso di sottoscrivere il testo e chiedere successivamente il parere di costituzionalità: il che vuol dire che la legge entrerà in vigore, e solo la Consulta potrà sospenderla, se la riterrà non conforme con la Costituzione.

Cosa prevede la legge

La legge votata dal Parlamento prevede fino a tre anni di carcere o una multa per chi definisce “polacchi” i campi di sterminio nazisti presenti in Polonia durante la seconda guerra mondiale. Per i conservatori al governo, che hanno fortemente voluto la legge, l'uso del termine "campo di sterminio polacco" induce a pensare che la Polonia abbia avuto responsabilità nell'olocausto nazista. Una posizione fortemente criticata da Israele, che contesta il tentativo di negare la partecipazione di alcuni polacchi allo sterminio degli ebrei e persino la possibilità di perseguire i sopravvissuti all'olocausto che potrebbero evocare tali casi. La norma è stata approvata con 57 voti favorevoli e 23 contrari e due astenuti. Qualche giorno fa il leader del partito al governo, Jaroslaw Kaczynski, in un'intervista, aveva espresso l'auspicio che il presidente firmasse la normativa.