Usa, scontro tra treni in Carolina del Sud: 2 morti e oltre 100 feriti

Tragico scontro ferroviario nella notte di domenica 4 febbraio in Carolina del Sud. Un treno dell'azienda ferroviaria AmTrak e un convoglio merci della compagnia Csx si sono scontrati a Cayce. Secondo Fox News, la collisione, avvenuta intorno alle 2.35 del mattino, ha provocato 2 morti e oltre 100 feriti (116 secondo l'ultimo bilancio diffuso dalle autorità). A bordo del treno passeggeri, diretto da New York e Miami, c'erano 139 viaggiatori e 8 membri del personale. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il convoglio dell'AmTrak era sul binario sbagliato.



Il treno dell'AmTrak sul binario sbagliato

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il convoglio dell'AmTrak era sul binario sbagliato. A confermare quest'ipotesi è stato il governatore della Carolina del Sud, Henry McMaster durante una conferenza stampa. "Per quanto ho potuto osservare il treno della CSX si trovava nel giusto binario, mentre l'Amtrak no", ha rivelato. Non è mancato il commento del presidente statunitense Donald Trump che, attraverso il suo profilo Twitter, ha ringraziato i soccorritori intervenuti sul posto e indirizzato il suo messaggio di solidarietà alle vittime. Il 18 dicembre 2017 AmTrak aveva affrontato un nuovo incidente a Seattle, dove un treno è deragliato, cadendo da un ponte e provocando 3 morti e oltre 100 feriti.



Data ultima modifica 04 febbraio 2018 ore 19:52