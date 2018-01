Usa, treno con a bordo parlamentari urta un camion: un morto

Un treno, su cui viaggiavano alcuni membri repubblicani del Congresso americano, ha urtato un camion di rifiuti mentre da Washington si dirigeva in West Virginia. L'impatto nei pressi di Charlottesville, in Virginia. I politici si stavano recando a un convegno. Secondo i media locali ci sarebbero un morto e alcuni feriti, ma non a bordo del convoglio. La vittima sarebbe l'autista del camion. Anche la Casa Bianca ha confermato che "c'è una vittima e un ferito grave, ma non fra parlamentari e staff". La portavoce Sarah Sanders ha aggiunto che il presidente Donald Trump "è informato e aggiornato" sugli sviluppi. Sul treno viaggiava anche lo speaker della Camera, Paul Ryan, che, secondo quanto dichiarato alla Cnn da uno dei suoi assistenti, “starebbe bene”.

Repubblicani diretti a un ritrovo del partito

Alcuni politici - come Jeff Denham, membro della Camera per lo Stato della California, e Greg Walden, collega dell'Oregon - hanno pubblicato su Twitter immagini dopo lo scontro. A bordo del treno, anche il deputato John Faso che, raggiunto dalla Cnn, ha confermato l'impatto e la presenza di feriti, anche se tra questi non ci dovrebbero essere passeggeri del convoglio. "Ho visto come un rimorchio trainato da un trattore che trasportava rifiuti che è stato urtato dal treno", racconta il parlamentare. "Penso che tutti quelli che sono sul treno siano ok. Le maggiori preoccupazioni sono per le persone fuori", ha riferito. I membri del Congresso a bordo del treno partito da Union Station, a Washington, sono tutti repubblicani e si stavano dirigendo a uno dei tradizionali ritrovi del partito, la tre giorni di Greenbrier, in West Virginia, in programma da oggi, 31 gennaio, a venerdì. Un evento durante il quale sono previsti gli interventi del presidente Donald Trump, il primo febbraio, e del vicepresidente Mike Pence.

Data ultima modifica 31 gennaio 2018 ore 19:31