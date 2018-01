Attacco a Kabul: almeno 40 morti e 140 feriti. Emergency: un massacro

Una violenta esplosione a Kabul ha scosso un'area molto affollata della capitale nei pressi della vecchia sede del ministero dell'Interno che oggi ospita l’Alto Consiglio di pace (Hpc). Il bilancio, ancora del tutto provvisorio e in continuo aggiornamento, parla di almeno 40 morti e 140 feriti. Sul posto ambulanze e soccorritori. L'attacco è stato rivendicato dai talebani.

I talebani rivendicano l'attacco

L'attentato nel centro di Kabul che al momento avrebbe causato almeno 40 morti e oltre 140 feriti è stato rivendicato dai talebani dell'Emirato islamico dell'Afghanistan. La rivendicazione sarebbe stata trasmessa ai mezzi di informazione attraverso Twitter direttamente dal portavoce del movimento Zabihullah Mujahid.



Esplosione causata da autobomba

Per portare l'ingente quantitativo di esplosivo per l'attentato realizzato nel centro di Kabul, i talebani avrebbero utilizzato come veicolo un'autoambulanza. A renderlo noto è stato il ministero dell'Interno. Il portavoce ministeriale, Nusrat Rahimi, ha indicato a Tolo Tv che l'autobomba sarebbe saltata in aria dopo aver superato il primo check-point. Dejan Panic, coordinatore di Emergency in Afghanistan, ha parlato di un vero e proprio "massacro".