Su Sky la F1 in diretta e in esclusiva e gli Europei di calcio 2020

Due grandi eventi da vivere dall’inizio alla fine: Sky si è aggiudicata i diritti per trasmettere tutta la Formula 1, in diretta e in esclusiva fino al 2020, e i prossimi Europei di calcio del 2020. Da marzo 2018 partirà il racconto di tutti i 21 Gran Premi della stagione di F1, su tutte le piattaforme: pay tv, streaming e mobile. Il tutto su Sky Sport F1 HD, il canale dedicato, 24 ore su 24, con 30 ore live ogni weekend. Dal 12 giugno al 12 luglio 2020, invece, sarà possibile godersi tutti i 51 match, di cui 24 in esclusiva, degli Europei di calcio in diretta su Sky Sport. Anche qui si potrà seguire il torneo, oltre che sulla pay tv, in mobilità grazie a Sky Go e in streaming su NOW TV.

I GP anche in 4K

Sky Sport F1 HD (canale 207) trasmetterà tutti i 21 GP live: ben 17 saranno in diretta esclusiva, di cui i primi 13 della stagione, da marzo ad agosto. Per il 2018, 4 GP (tra cui il Gran Premio Heineken d’Italia 2018) andranno in diretta in chiaro anche su TV8, che trasmetterà le altre gare in differita. Il racconto della F1 su Sky continuerà ad essere all’avanguardia, con approfondimenti d’eccezione grazie alla realtà aumentata, alle animazioni 3D, all’interattività e con la novità della diretta dei GP anche in 4K HDR, grazie al nuovo box Sky Q, per vivere la F1 con immagini ancora più definite e per garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Anche sulle piattaforme digitali la copertura sarà ricchissima: il sito skysport.it ospiterà infatti sempre più contenuti con video, immagini, news, interviste. News in tempo reale anche con il tg Sky Sport24 HD e il suo mosaico interattivo, la App Sky Sport e i canali social ufficiali.

Su Sky Sport gli Europei "itineranti"

Dopo Euro 2016 in Francia, Sky Sport trasmetterà per la seconda volta consecutiva gli Europei di calcio. Quella del 2020 sarà un’edizione “itinerante” degli Europei, con il match inaugurale a Roma e la finale a Londra. Un torneo che prevede la partecipazione di 24 nazionali, suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Sky Sport garantirà una copertura totale dell’evento, con Diretta Gol per non perdersi neanche un match, l’interattività e sempre più tecnologia, la possibilità di seguire il torneo in mobilità grazie a Sky Go e in streaming su NOW TV.