Maltempo in Olanda: vento spazza via il tetto di una casa a Rotterdam

Il tetto di una casa letteralmente spazzato via dal vento. È quanto accaduto a Rotterdam, come si vede in un video diffuso dalla polizia locale della città portuale e rilanciato da Storyful. Ma disagi legati al maltempo hanno coinvolto tutta l'Olanda, causando due morti. Una vittima anche in Belgio.

Vento a 120 chilometri orari

Le forze dell'ordine, nel postare le immagini, rilanciate dalla piattaforma Storyful , hanno spiegato di aver evacuato le persone residenti nell'edificio. Secondo quanto riportano i bollettini meteo, nella giornata di giovedì 18 gennaio, il vento a Rotterdam ha raggiunto anche i 120 chilometri orari. I disagi a causa del maltempo in città sono parecchi. Ma problemi sono stati registrati in tutto il paese, come dimostra un altro video girato nella località di Loosdrecht e condiviso su Instagram.

Due morti in Olanda uno in Belgio

Tutta l' Olanda è coinvolta in una tempesta che si è abbattuta sul Nord Europa. Ci sono anche due vittime. Un 62enne è stato ucciso dalla caduta di un ramo dopo che era sceso dal suo camion per spostare alciuni detriti dalla strada nella città di Olst. A Enschede invece, nell'est del paese, un altro uomo sempre di 62 anni è deceduto dopo che un albero ha travolto la sua automobile. Una vittima anche in Belgio. Si tratta di una donna, anche lei schiacciata da un albero mentre si trovava alla guida della sua macchina nella zona di Grez-Doiceau, 35 chilometri a sud di Bruxelles.

Gravi disagi per aerei e treni