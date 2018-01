A Eindhoven il primo bosco verticale popolare

Dopo il Bosco Verticale di Milano, edificio lussuoso ed esclusivo (e i progetti in Olanda, Cina, Svizzera), arriva la notizia di un nuovo Bosco Verticale ma in edilizia sociale. Sorgerà a Eindhoven e porta la firma del studio Stefano Boeri Architetti. La “Trudo Vertical Forest”, questo il suo nome, voluta dal committente Sint-Trudo, è rivolta a un'utenza popolare, in particolare a giovani coppie. In altre parole, appartamenti di lusso ma a prezzi popolari.

Appartamento di lusso a prezzo popolare

I diciannove piani della torre, che sarà alta 75 metri, ospiteranno in tutto 120 piccoli appartamenti con affitto calmierato. Circa 50 mq tutti arricchiti da un terrazzo che porta l’inconfondibile marchio di fabbrica: 1 albero, 20 cespugli e piante anti inquinamento. Un progetto "che conferma la possibilità di unire le grandi sfide del cambiamento climatico con quelle del disagio abitativo", fa notare Boeri, da anni impegnato con il suo progetto verde e convinto che la forestazione urbana non sia "solo una necessità per migliorare l'ambiente delle città nel mondo, ma l'occasione per migliorare le condizioni di vita dei cittadini meno abbienti".

Nuovi standard abitativi

"La Trudo Vertical Forest - spiega Francesca Cesa Bianchi, Project Director di Stefano Boeri Architetti - definisce nuovi standard abitativi. Tramite l'utilizzo della prefabbricazione, la razionalizzazione di alcune soluzioni tecniche di facciata, e quindi l'ottimizzazione delle risorse, sarà il primo prototipo di Bosco Verticale destinato ad alloggi sociali".

Il grattacielo ospiterà sulle facciate 125 alberi e 5.200 tra arbusti e piante, con oltre 70 specie vegetali differenti in grado di contrastare l'inquinamento atmosferico, grazie alla capacità degli alberi di assorbire oltre 50 tonnellate di anidride carbonica ogni anno.